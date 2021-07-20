連鎖餐飲集團王品(2727)近期頻傳關閉品牌門市消息，集團對此聲明表示秉持「汰弱留強、加速發展」策略抗疫，部分品牌門市因租約到期不續約，6月15日至7月底將關閉7家店，但今年迄今亦新開12家店，目前尚有15家店通過內部開發決策會議、即將開工裝修。

王品股價4月底觸及207元高點，受台股波及疫情升溫衝擊，半個月內急殺逾47％至109元，5月中後止跌緩步回升。19日開高上漲2.62％後穩揚，終場上漲1.75％、收於174.5元，創4月29日以來近3個月高點。

新冠肺炎疫情使餐飲業去年3～5月營運受到衝擊，所幸隨後受惠疫情趨緩、內需消費動能爆發而回溫。然而，今年5月起變種病毒使國內疫情急遽升溫，全台疫情警戒於5月中升至三級，餐飲業內用全面喊停、僅能提供外送外帶，對餐飲業營運衝擊遠高於去年。

王品集團近期旗下品牌門市屢傳熄燈消息，引發市場關注。集團對此發表聲明，表示疫情帶來新的挑戰，集團秉持「汰弱留強、加速發展」策略應對疫情，部分品牌門市因租約到期而不續約，自6月15日至7月底將關閉7家店，但同時仍將持續加速展店。

王品表示，過去幾年始終看好台灣經濟發展，秉持「品牌為先」經營理念。去年疫情爆發使餐飲商圈、營業型態出現新變化，不少一級商圈釋出好點位，集團把握時機加速展店，今年1～4月及5～7月均新開6家店，另有15家通過內部開發決策會議、即將開工裝修。

王品強調，品牌經營需要持續致力聚焦資源，適度調整品牌和門市規模，才能符合消費者需求，帶來更大商機。集團相信台灣可望控制疫情，早日降級解封、開放餐廳內用，民眾也能早日恢復正常生活，對此將努力做好準備，開啟新成長局面。