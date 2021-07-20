工業電腦廠友通(2397)公開收購工業自動化整合銷售通路商羅昇(8374)16％股權將於29日屆滿截止，目前公司尚未公告已達5％最低收購門檻，並提醒尚未參與應賣的羅昇股東，可把握最後8日採取臨櫃申請、電話申請及電子網路申請任一方式參與應賣。

友通股價近期於66.8～69.8元區間盤整，19日持平開出後於平盤上下微幅震盪，終場小跌0.44％、收於67.5元。羅昇股價6月初回升至26.65～28.35元區間，自友通展開公開收購後彈升，近期持穩31.05～31.85元區間，19日以平盤價31.6元作收。

友通2019年10月斥資4.6億元參與羅昇私募，取得20.49％股權及過半董事席次，納為旗下子公司，並持續在公開市場取得羅昇股票增加持股比例。公司去年11月中公告，董事會決議斥資不超過6.1億元在公開市場取得羅昇股票，目標將持股比重提升至51％。

由於羅昇單日成交量並不高，使友通對羅昇持股至6月僅提升至35.2％。對此，公司6月8日宣布擬斥資5.75億元，於6月10日至7月29日間，以每股32元公開收購羅昇1萬7970張股票、約16％股權，若收購達約5613張、約5％股權即達最低門檻。

友通表示，羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名自動化驅動控制系統、監控系統、傳動系統與流體元件系統等產品。此次公開收購除可增加投資收益外，亦將加速智慧製造應用整體整合，提供更完整的軟硬體服務，滿足製造業一站購足全方位解決方案需求。