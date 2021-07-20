1名女網友日前發現男友都會偷偷在廁所內DIY手淫，而且對方每次都會刪除手機瀏覽紀錄，某次對方發洩完、忘記鎖住手機就離開，她翻看手機後竟發現頁面停留在「Google雲端相簿」，追問之下對方才坦承是看著「前女友」的照片DIY，且男友事後還不斷解釋「只是看看」、「一時地發洩而已」，讓她相當不能接受。

1名女網友在Dcard上發文表示，她這2年與男友同居，起初性生活頻繁，但男友近期頻頻到廁所裡「自己解決」（手淫），她原本不以為意，但男友每次到廁所都會鎖門，從廁所出來前就會把手機瀏覽紀錄刪除，直到某次男友因匆匆趕去收衣服，將手機放在床上就離開，她則翻看對方手機，發現畫面竟是GOOGLE雲端相簿。

她發現男友近期經常在廁所手淫，偷翻對方手機後竟發現頁面停留在「Google雲端相簿」，追問之下對方才坦承是看著「前女友」的照片DIY。（翻攝自Dcard）

她發現男友近期經常在廁所手淫，偷翻對方手機後竟發現頁面停留在「Google雲端相簿」，追問之下對方才坦承是看著「前女友」的照片DIY。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友的雲端相簿都是放以前的照片，裡面有許多對方與前任的合照，她因此逼問對方到底是看了什麼，男友才坦承的確是看著前女友的照片手淫，「我真的心瞬間涼了一半，接著只覺得噁心，就把他趕回家去了」，男友之後在訊息中向她解釋「男生打手槍都只是看看而已」、「只是一時地發洩而已，真的沒什麼」，但她仍相當崩潰，不知道怎麼面對。

許多女網友則留言說，「看前女友完全不行欸」、「看誰都可以，看前女友到底是想幹嘛」、「前女友No！看前女友心理真的會不舒服」；不過不少男性網友則留言認同原PO男友，「打手槍真的只是一時爽，但我不會白目到被女友發現」、「前女友很正怎麼辦？不能看很痛苦」、「一個管太多、一個太誠實」，引發廣泛討論。