羽球世界球后戴資穎昨（19）日和中華代表團出征東京奧運，戴資穎在IG限時動態表示，「出發！好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」不僅戴資穎父親戴楠凱覺得被騙，大批民眾也為選手們抱不平。戴資穎下榻的飯店曝光後，再度引發討論，時代力量立院主任賴嘉倫爆料，「選手住3星飯店，但工作團（高官）卻住4星飯店及媽祖廟民宿」。

中華選手搭華航包機前往日本，卻引發爭議，戴楠凱直言，「有被騙的感覺，很不舒服。」隨後總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也為此道歉，但仍無法澆熄各界怒火。

戴資穎昨在IG表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／摘自戴資穎IG）

從戴資穎昨晚PO出的房間照片，可以看出僅有簡單的兩張單人床、一組床頭櫃等基本家具，以及一間廁所，陳設相當簡樸。照片曝光後，再度引發熱議，PTT網友表示，「旅館爛成那樣，經濟艙就像小兒科了」「我大學畢旅沒錢才住那種商務旅館」「以國手標準真的爛到有剩」、「冠軍被這樣糟蹋」「預算是編幾萬？慘成這樣」。

對此，時力立院主任賴嘉倫在臉書指出，根據國訓中心2019考察報告及媒體報導指出，簽約確定設置三個中繼站：賽中工作團將下榻鄰近選手村的Mimaru東京新宿West飯店，共15個房間、羽球代表隊將下榻Marroad飯店，共13個房間，距離比賽場地約10分鐘、射擊代表隊將下榻大宮瑪洛德酒店，共10個房間；另外包下東京媽祖廟民宿。

若住宿安排沒有變動，賴嘉倫表示，「選手住3星飯店，賽中工作團（高官）住4星飯店及媽祖廟民宿」。他質疑，為何不安排住一樣星等的住宿呢？希望體育署跟體協好好說明清楚。

根據網路上的客房資料顯示，官員入住的Mimaru東京新宿West飯店，在Google評論有4.6顆星，房價最便宜一晚約4600元；而羽球代表隊的Marroad飯店，評論是3.3顆星，以戴資穎PO出的房型，每晚房價不到3000元。