行政院長蘇貞昌19日早至松山機場送東奧國手出發，卻傳出國手上了飛機才發現是乘坐經濟艙，而代表團官員坐商務艙，引發爭議；對此，資深媒體人趙少康就發文痛批，這些官員官大座位大，但卻都忘了，奧運代表團真正的主角應該是那些辛苦練習的選手們，他們竟然連最基本的照顧選手都做不好。

奧運選手代表團在昨日出發前往日本備戰，卻出現選手與同行官員在機位、住宿上出現明顯格差的狀況，選手坐經濟艙、官員坐商務艙，更傳出選手下榻的飯店等級也比官員還要差的情形，引發熱議。戴資穎貴為世界排名第一的羽球選手也擠在經濟艙，更是讓全民怒火噴發。

戴資穎昨在IG表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／摘自戴資穎IG）

對此，趙少康昨晚在臉書中表示，選手擠經濟艙消息傳出，引發網路以及國內輿論一片罵聲，蘇貞昌、蔡英文、潘文忠以及體育署長張少熙趕緊滅火，一個個出面道歉。趙少康狠酸，蔡政府執政以來，做得最好的就是「止血」。前一天剛拔掉陳政聞，為牡丹灣群聚吃鍋事件快速止血，如今又示範一次。

趙少康指出，坐商務艙是體現政府對國內頂尖選手的重視與完善照顧，讓苦練4年的國手 用最好的狀態上場，以好表現為國家爭光，蔡政府卻只會蹭熱度、扯後腿，做出的承諾都跳票，更凸顯官場文化的惡質。基層公務員只知道逢迎拍馬，把體育署副署長等長官往商務艙送，這樣的文化，難道不是上樑不正下樑歪的結果嗎？

趙少康砲轟這些政府官員，官大學問大、官大權力大、官大座位大，他們忘了，我國奧運代表團的主角是辛苦練習的團員，而不是高高在上的官員，竟然連最基本的照顧選手都做不好，真是太誇張了。