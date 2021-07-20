台灣生物產業發展協會宣佈2021 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎得主，台灣生物產業發展協會吳忠勳理事長表示，過去數年，傑出生技產業獎的獲獎企業均有極佳表現，每年也能從參選及獲獎名單中，發現台灣生醫產業發展趨勢，見證產業的創新優異成果及實力展現。將在7月亞洲生技大會活動中，邀請獲獎單位分享其成功心得，藉由此次國際展會平台，展現台灣生醫產業能量。

經過長達三個月的初審、複審及決審，從近60件報名廠商中選出共11家機構及產品技術：「產業金質獎」獲獎名單分別為：生達化學製藥、明達醫學科技；「潛力標竿獎」獲獎名單分別為：長聖國際生技、安特羅生技、瀚源生醫、心誠鎂行動醫電、綠茵生技；「產業創新獎」則是由逸達生技「柳菩林前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI緩釋針劑」、醫盟科技「EpiFaith 智慧型穿刺定位裝置」、葡萄王生技「護眼蟬花發酵菌絲體」、及食品所「植物蛋白肌理化技術」獲選。

台灣生物產業發展協會獎章委員會召集人、台北醫學大學張文昌董事長指出，傑出生技產業獎希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，今年角逐者眾多，總計近六十件參選，競爭十分激烈。傑出生技產業獎評選分初審、複審及決審三階段，並由獎章委員會召集15位國內產、官、學、研專家學者成立評審團，依個別獎項之重點標準進行評審與討論，歷經長達三個月嚴謹的評選過程，最終共11家機構及產品技術脫穎而出。 傑出生技產業獎獎項包括：「產業金質獎」是獎勵營運績效卓越、發展策略及技術創新表現傑出；「潛力標竿獎」為獎勵在台設立不超過10年或上年度營業額新台幣三億元以下，未來發展潛力傑出、前景可期之生技公司；「年度創新獎」則是獎勵2020年上市或完成授權之最具創新性產品或技術。各獎項並次分為藥品/細胞治療、檢測/醫材、及生技農業/食品/醫美三類組評選。

吳忠勳理事長表示，凡是績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術都值得鼓勵表揚，以作為未來發展標竿，引領更多企業及資源投入，可望開創更具規模、水準和效益的生技產業。