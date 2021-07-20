全國疫情三級警戒，導致餐飲、零售、旅宿、展演等行業大受打擊，是否推出消費券，傳出政院已請國發會與各部會進行盤點，預計本週開會。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，台灣餐飲、零售與觀光服務業面臨有史以來最慘的時期，因此在疫情「降級」後，絕對有必要發放消費券，來刺激消費。連勝文更認為，因為民進黨執政的6個大罪，這個消費券應該命名為贖罪券，也就是當權者要向人民贖罪的意思。

連勝文昨（19日）在臉書發文表示，永齡基金會、台積電加慈濟購買BNT疫苗的金額，粗估將近150億，這個錢本來應該是政府出，但現在變成熱心的企業團體來支付，那請問當初編列買疫苗的預算，到底花到哪裡去了？連稱，這150億若政府不出，是否乾脆退稅用現金給大家，或者是再加碼發放帶有「贖罪」性質的消費券？

針對政府發放消費券議題，連勝文指出，若全民退稅施行太複雜，但消費券台灣已經發了兩次，因此當台灣餐飲、零售與觀光服務業面臨有史以來最慘的夏天時，在疫情「降級」後，絕對有必要、迅速發放每人最少五、六千元的消費券，來刺激消費！

連勝文認為，這個消費券應該命名為贖罪券，也就是當權者要向人民贖罪的意思！中世紀羅馬的統治者－教廷，遭眾多宗教改革人士批評為自私貪腐；而賣贖罪券，甚至導致日後宗教改革與戰爭！但2021年的台灣，贖罪券的意義大不相同，因民進黨：1.台鐵慘痛交通事故；2.3+11造成嚴重防疫破口；3.頑拒擴大篩檢，以粉飾太平；4.錯誤的疫苗政策使疫苗極度短缺；5.新冠治療藥物準備嚴重不足；6.醫療量能準備嚴重不足，在上述一連串與其大內宣完全相反的人禍，導致今年以來，台灣已痛失許多同胞的生命，以及無法計算的經濟損失。

同時，連勝文稱，政府對民間捐贈疫苗先卡後搶，導致救命的BNT疫苗延遲扺台，更突顯了執政者偏執的意識形態，嚴重危害台灣人生命及生活的安全，因此發贖罪券，只是乞求台灣人民原諒最基本的做法。連呼籲，人說行善要及時，贖罪就要更快，民進黨在防疫上的諸多過錯，已造成台灣人重大的生命及財產損失，在發行第三次消費券的作業上，不應再有任何不必要的拖延了。