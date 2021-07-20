去（2020年)10月間，海巡署艦隊分署指派北部機動隊一名文職吳姓視察員前往海軍技術學校參加「109年直升機進場管制官班」訓練，但吳男上課期間認為自己是文職不是軍職，不必遵守軍方規定，上課不但公然看色情片，打瞌睡，任教官勸導不聽，用餐時間甚至騷擾其他海、空軍受訓女學員，直問「要不要當我女朋友」，讓人不堪其擾，軍方盛怒下多次向海巡署反映，艦隊分署經派人調查，對吳正南記過2次，改調南部機動隊澎湖第8海巡隊屏東艦，但吳員目前已申報於8月2日退休。

據了解，吳姓視察原本是海巡署成立之初，從基隆關稅局移撥到海巡署擔任艙面佐理員，本身為關務人員，過去多年間曾擔任過大副，但表現平平，問題不斷，是海巡的問題人物。

2018年海巡署改隸更名海洋委員會，在資歷上因較深，因此升任新職。去（2020）年10月間，因海巡署海巡造艦計畫中，大型艦均已具有直升機降落功能，海巡署因缺乏直升機落艦導引人才，吳員被艦隊分署北部機動隊指派參訓。

未料吳員得知要去受訓，多次拒絕，甚至向長官嗆聲表示「到時候一定會出狀況給長官看，果不其然，吳員受訓後，經常上課趴桌大睡，即使被教官叫醒，他也有恃無恐的回頭繼續睡。更扯的是，甚至多次在上課期間，當眾拿出手機看A片，在課堂上放送淫聲浪語，干擾上課氣氛，就算有人出面勸說，吳正南也只是稍微降低音量，態度十分惡劣。

其實，海巡署近年一直在積極推動直升機與巡防艦組合作業，盼巡防艦能擔任搜救現場平台，供直升機救難時，將獲救人員安置附近巡防艦上，爭取救援時效，或在直升機於海上執勤時，出現油料不足、機件故障情況時能緊急降落。

因此，海巡人員這樣的訓練格外重要，結業後便具備在視距外，以無線電及雷達引導直升機至巡防艦上空，並管制附近空域，維護飛航安全的能力，未料吳員不好好運用這次學習機會提升自我，一而再、再而三做出荒腔走板的行為。

艦隊分署針對此事也表示，艦隊分署北部地區機動海巡隊前吳姓視察於109年10月12日至同年11月6日期間參與友軍單位訓練，受訓過程中經常談論不當議題，干擾其他學員上課，且對施訓單位生活規範配合度低，嚴重影響海巡機關形象與聲譽。

經艦隊分署接獲同仁舉報後，立刻對吳員失序行為進行調查，考量吳員違紀事證明確，影響海巡機關形象甚鉅，除依規定記過二次，並主動調離現職，要求主管加強考核及監督；另吳員業於110年8月2日申請退休，並經核准在案，目前已請假待退，未至單位服勤。

艦隊分署表示：針對同仁違失行為，均秉持「勿枉必縱」之原則，深入釐清案情，還原事實真相，如經查證屬實，必依規定嚴懲，決不寬貸；另製作案例要求各級幹部，加強所屬法紀教育，以防類案再生。