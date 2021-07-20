在東京奧運主辦城進入緊急狀態之後，東京赤阪東急大飯店(Akasaka Excel Hotel Tokyu)還引發了小小的風波，根據《路透》報導，飯店為了防疫而採取外國人與本國人的電梯「分流政策」，上面貼著英日文雙語告示「本電梯也開放外國客人使用，但是請不要和日本客人共乘。」招致某些外國住宿者的憤怒。

依照這張告示，如果一群客人之中夾雜外國人與日本人，是否在進電梯之前還要特地分開？

In a racist xenophobic and clueless move #Tokyo’s Akasaka Excel Tokyu hotel has established separate elevators for “foreigners” and “Japanese” #COVID19 measures should be based on public health not racenationality or ignorance. #Japan pic.twitter.com/PIGiUrDY3A — Marc Yanofsky (@MarcYanofsky) July 11 2021

一位旅客在推特上謾罵：「這是種族歧視、排外的無知舉動，赤阪東急大飯店居然在電梯間分離了外國人與日本人。防疫應該建立於公共衛生，而不是種族和國家。」網友附和：「日本終於也有種族隔離政策。」「我以為日本現在不幹這種事了。」

飯店立即出面澄清，這是誤會一場，「我們對於告示上的用詞不當表達最深的歉意，那張告示現已移除。我們未來會格外注意防止類似事件再發生。」

結果他們的處理方式是換上一個新的告示寫著：「外國人專用電梯」，就是乾脆把整個電梯清出來專給外國人使用。這讓抗議的外國網友傻眼，本來就是譴責你區分本國人與外國人，現在這樣做和之前有何差別？有人指出「日本人其實一直都是這樣而不自覺吧。」

總之飯店認為分流還是必須的，因為他們這次也會接收一些奧運的官員和選手，而且有相當數量的日本居民一直不支持舉辦奧運。