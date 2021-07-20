大陸女星鄭爽日前爆出「代孕棄養」醜聞重挫形象，演藝工作也全面停擺，而她從風波後到現在已神隱半年，昨(19日)突發長文道歉，親自為代孕一事致歉，並針對棄養、鉅額片酬傳聞做出解釋。

鄭爽發出千字長文，針對這半年來的所有爭議做出回應，首先她鄭重為代孕一事道歉，「我為我沒有在第一時間向公眾解釋而深深道歉，為我代孕一事給社會帶來的不良影響進行道歉，給我的監管機構廣電總局、我的教育機構、我的家庭、對方的家庭、所有網友，以及深受我影響以及信任我的正版（粉絲暱稱），喜愛我作品的觀眾，深深道歉。」

她也表示自己沒回頭路了，只能抓住事情重點梳理，並列出3點，不能曝光他們(孩子)增加任何風險與未來面對的輿論、為了他們順利出生，必須簽署文件避免他們被送往社會福利機構，最後就是讓他們在足夠安全的環境下長大而不是面對爭吵、爭奪。

因此在這3點前提下，她給自己立下規則，對小孩不能過問，增加對方錄音可能，曝光他們的出生，加上因為疫情，深怕出國會有任何風險，所以她只能忍與等待，以及法律的援助，間接澄清自己沒有棄養。

至於她被前男友張恒爆料拍攝《只問今生戀滄溟》）時，收取1.6億人民幣片酬，並開陰陽合約涉及逃漏稅，她也否認：「我沒有拿1.6人民幣（約台幣6.8億）片酬，我沒有208萬（約台幣880萬）日工資」。

並強調稅務機關已掌握她公司、個人、家人的所有財務流動，「輿論不能成為最終的結果」，若她真的因為疏忽和或者不專業的錯誤，她願意承擔能力範圍內的補繳。

鄭爽也表示願意配合一切調查，「只是請求有關部門不要對我的求助視而不見，還沒有核實真相就把我定性，請求社會媒體給我一個還原真相的機會。我會用餘生回報。」

她也向張恒喊話，要求對方停止一切對她和家人的騷擾，「也請你不要再利用孩子與我的內容，獲得你在網路中的關注」。鄭爽之前爆出在美國找代理孕母生下2個孩子，卻遭張恒指控棄養，雙方為撫養權鬧上法庭，最終由男方獲得撫養獨立決定權。