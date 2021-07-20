中央疫情指揮中心19日宣布，衛福部食藥署通過新冠疫苗專案製造，最快8月可以少量供應。對此，國民黨副秘書長李彥秀指出，高端國產疫苗的EUA審查令人充滿疑慮，政府應該用科學來說服人民，更要在開放民眾施打之前先另闢救濟管道。

李彥秀昨晚在臉書指出，高端國產新冠肺炎疫苗通過食藥署緊急授權，然而官方的緊急授權，卻與國人的信心有極大的落差。如果無法用科學說服人民，將是對於國產疫苗產業的一大扼殺。

李彥秀表示，程序上，高端以未完成二期的臨床試驗報告，提出EUA申請。衛福部堅持以國際間尚未有共識的「免疫橋接」方式通過高端EUA申請，且審查委員名單遭人詬病欠缺利益迴避，更曾備受質疑是為迎合特定結論而陣前換將，都讓現在的審查有照劇本演出的疑慮。

「追根究底，高端可以通過EUA的根本原因，是食藥署所訂的核准條件，並沒有規定需比較對變異株的保護力。」李彥秀認為，食藥署對於疫苗的發展缺乏遠見。只要求高端疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告。但若國產疫苗短時間難以走向國際，該如何提出國際的保護效益報告？如此刻意無視國產疫苗取得國際認證與接軌現實困難的要求，對於國產疫苗長期發展更非正面的幫助。

李彥秀指出，目前高端疫苗與目前國人施打國際疫苗審查程序截然不同，未來如果真的提供給國人施打，不應該以目前疫苗救濟制度作爲救濟管道。應該另外提供施打高端疫苗有不良反應國人，單一審查的管道與程序，維護施打國人權益。