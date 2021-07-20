「抗疫女神」賈永婕日前雖然宣布停止為期一個半月送愛心便當到各大醫院的活動，但她強調送醫療物資的善舉不會停，以免疫情又起讓大家措手不及。今(20日)凌晨，她發文分享昨天終於跟她心中的「吹哨人」，也就是第一個建議她捐贈醫療物資的立韋姐見面，最後她更自曝接到副總統賴清德來電，令她興奮忍不住抱怨了一件事。

賈永婕先前向朋友、企業募資購買了「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）、電子影像喉頭鏡，讓不少病人都受惠，更有癌末的民眾父親因此能好好吃飯，完成遺願，讓賈永婕十分感動。昨她分享行程集中在台南的各大醫院，表示：「今天是我第一次見到立韋姐，她就是那位吹哨人，就是他跟我說HFNC是非常重要的醫療物資，而在那時也是全台灣醫院最急需的！」

賈永婕與陳志金醫師見面。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕感激對方勇敢向她提出建議，「因爲你的一句話救了很多人，也救了很多家庭」，而對方還安排了帥氣的台南特種消防隊員幫忙接送賈永婕。也因這趟行程，讓賈永婕有機會與陳志金醫師見面，虧對方「開口閉口都是他的太座大人」，並感謝大家提前幫21日過生日的她慶生。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

對於今年的生日願望，賈永婕直言：「是全世界疫情退散」，最後更分享彩蛋，自曝「集郵」到蔡英文總統來電後，昨天又接到賴清德副總統電話，賈永婕打趣說：「謝謝您的鼓勵！我有跟你抱怨台南每次都害我變胖」。

賈永婕被封防疫女神，近來仍勤走送醫療物資。（圖／中時資料照片）

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。