國內疫情趨緩，13日起實施有條件微解封，不過連鎖運動健身房World Gym昨日才傳出台北站前店因會員確診，業者緊急停業大消毒，今再爆長春店也有會員確診，今起連3天暫停營業，對此，有會員表示，業者昨日接獲消息仍於正常時間打烊，也讓會員們正常進行課程，質疑「這樣真的來得及嗎？」

據了解，該名會員是World Gym健身會員，於微解封首日（13日）上午10時進入場館，業者於昨（19）日晚間接獲衛生單位通知後，於今起至22日暫停營業3日，並展開大規模清消，呼籲業者通知這時間到過長春店、有足跡重疊的會員、工作人員，進行自主健康管理。

據《TVBS》報導，有會員表示，業者於昨日晚間就已接獲消息，卻沒有直接停業、消毒，依然讓場館內的會員們進行課程，直至深夜凌晨才打烊，期間也沒有任何公告及通知，現在開始才要清消，且確診者到訪至今已有一周時間，怒批「這樣真的還來得及？」

另外，World Gym站前店也在18日接獲衛生局通報有確診者足跡，並依照規定停業3日，進行場館內清潔作業，不過，微解封實施至今，已有兩運動場館連環爆出確診，令人擔憂。

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