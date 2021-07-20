台北市電影院13日起微解封才一周，就傳出台北京站威秀影城有確診者足跡，台北市衛生局19日晚間，接獲確診民眾在京站威秀工作，今早儘速啟動疫調及針對職場接觸者匡列與處理，此外，台北車站一樓大廳的日式連鎖蛋糕店「徹思叔叔」也傳出有確診者足跡，自18日起停業3天，隔壁商家也休息，北市衛生局證實接獲新北市政府衛生局通知，有確診個案至該蛋糕店足跡。

疫情近日趨緩，中央流行疫情指揮中心日前才宣布可望在26日降級，但近日有許多場域都傳出有確診者足跡，台北京站威秀影城深夜在臉書粉絲團發文表示，為配合防疫，20日全面關閉進行商場與影城消毒，台北京站也在今天自主停業清消一天，北市衛生局指出，19日晚間接獲確診民眾職場在京站威秀，早儘速啟動疫調及針對職場接觸者匡列與處理。

此外，位在台北車站一樓大通的「徹思叔叔」也因有確診者足跡緊急停業3天，北市衛生局表示，17日接獲新北市政府衛生局通知，有確診個案至該蛋糕店足跡，北市中正區健康服務中心第一時間已協助匡列及衛教，該店也在17日完成清消，並停業3天（7／18至7／20），該案足跡由新北市疫調。