周一紐約軟性商品期貨全收黑，受Delta變種病毒傳播的擔憂，咖啡、可可和原糖期貨均大幅收跌，扭轉了上周的部分漲幅，其中阿拉比卡咖啡豆回跌3.7%，可可期貨呈連3跌，終場7月咖啡跌5.95美分，報155.25美分，9月可可跌81美元，報2239美元，10月精糖跌0.64美分，報17.07美分。(商品行情網)