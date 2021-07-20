《商情》紐約軟性商品期貨全收黑 08:542021/07/20 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一紐約軟性商品期貨全收黑，受Delta變種病毒傳播的擔憂，咖啡、可可和原糖期貨均大幅收跌，扭轉了上周的部分漲幅，其中阿拉比卡咖啡豆回跌3.7%，可可期貨呈連3跌，終場7月咖啡跌5.95美分，報155.25美分，9月可可跌81美元，報2239美元，10月精糖跌0.64美分，報17.07美分。(商品行情網) 《商情》運價回神 BDI指數止跌回升 《美股掃瞄》憂Delta觸發封鎖 美股全面重挫 #期貨 #可可 #紐約 #軟性商品 #收黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》跟跌美股 期貨盤盡墨 09:112021/07/19 財經 《商情》美元走強 打壓紐約期金走跌 09:452021/07/20 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/07/19 財經 企業客戶需求旺 雄獅8月再開5天關島商品 11:412021/07/19 財經 外資賣股匯出 台幣收28.052 逾一周新低 04:102021/07/20 金融．稅務 《商情》買盤收斂 拖累紐約期金自1個月高點回落 10:022021/07/19 財經 《國際經濟》物價大漲重挫消費者信心 美經濟前景拉警報(2-1) 13:432021/07/19 財經 三星堆考古 文創IP爆紅 04:102021/07/20 全球財經 瑞銀讚台股 樂看21,500點 04:102021/07/20 財經要聞 四成家族企業 估今年營收衰退 04:102021/07/20 金融．稅務 《商情》需求強勁 紐約棉花反彈近1％ 10:022021/07/19 財經 財經熱門新聞 四民營券商買超180億 護盤 內資大團結 - 財經要聞 - 工商時報 台積衝3奈米 啟動EUV改善計畫 - 財經要聞 - 工商時報 搭免疫橋接 國產疫苗有望進軍國際 - 財經要聞 - 工商時報 美力阻EUV曝光機登陸 中芯臉綠 - 財經要聞 - 工商時報 「鋼鐵人」重返榮耀 10檔不鏽鋼股亮漲停 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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