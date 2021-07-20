中華隊代表團出征東奧，總統蔡英文昨（19）日在IG替選手們加油打氣，沒想到卻發生經濟艙、商務艙分配爭議，原本PO文照片上的航班資訊寫著「經濟艙」，疑因避免更多爭議，文章馬上刪除，並重新發文、照片。

羽球世界球后戴資穎昨在IG限時動態表示，「出發！好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」戴資穎父親戴楠凱也坦言，「有被騙的感覺，很不舒服。」甚至引發眾怒，紛紛批政府不重視選手，而總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也都為此道歉。

不過，有網友發現，蔡英文官方IG昨日一則幫選手加油的文章照，所用的照片有機場航班資訊，螢幕上清楚寫著「經濟艙」，疑似因照片太過敏感，文章馬上被刪除，改換了一張中華隊代表團排隊搭機的照片，並為座位分配問題一事表達歉意。

蔡英文IG重新PO文，為座位分配一事表示歉意。（圖／摘自蔡英文IG）

許多網友紛紛在貼文下方留言為選手們加油，但也有人表示，「真的不要怪運動員都想往國外跑」「不要每次發生問題，再來抱歉」「讓國手坐經濟艙，官員教練商務艙蠻丟臉的」「連這種事都沒處理好，說是疏忽也太牽強了吧…根本就是官員圖利自己，還不調查清楚嗎？」甚至有人喊說要體育署長下台；另有網友緩頰說，總統要忙很多事，奧運只是其中一件事而已，最重要的還是希望台灣健兒勇奪冠軍。

刪文一事也在PTT引發討論，有鄉民以「蔡英文IG早上有拍到經濟艙」為題發文，詢問大家想法。網友表示，「笑死早就知道是坐經濟艙還裝無辜」「裝死」，且若戴資穎沒說，大概就這樣過了，但也有人認為，「就沒有注意而已，小編也不是當事者」。