MIT泡麵好好吃～

疫情開始之後，許多超市和網購平台的泡麵都被搶購一空，雖然國外進口泡麵在台灣也受到不少泡麵控的喜愛，像是香港的出前一丁、日本的日清、合味道、韓國的辛拉麵、印尼的營多炒麵等等，但是，看看貨架上一掃而空的本土泡麵區就知道，台灣人依舊對MIT情有獨鍾，家庭必備存糧也大多以熟悉的台灣泡麵為主。

台灣泡麵不僅比進口泡麵便宜，還有濃郁的湯頭，甚至有大塊的肉片，難怪大家都對台灣泡麵情有獨鍾，甚至許多外國人也很愛討論呢！今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，快來看看哪10種台灣泡麵最受網友討論吧！

10 味味A湯麵

味味A湯麵幾乎是家家戶戶的家庭常備麵喔！麵體較細，口味有蒜味肉羹湯麵、香辣牛肉湯麵和冬菜鴨肉湯粉絲等。

不得不提兩大知名口味「排骨雞湯麵」跟「肉骨茶麵」受到很多人喜愛，焦香的肉塊加上高麗菜乾，湯頭肉味濃郁又有爽口的味道，後來更推出了乾麵版，讓大家在夏天吃的時候也不會滿頭大汗！

網友：我個人蠻喜歡的！其實有點重口味的，所以不要連續吃，我就是愛上了連吃三天XD

9 素飄香

在素食泡麵中，素飄香也是許多人熟悉的好味道，口味有「素紅燒牛肉麵」、「素排骨雞麵」、「野菜多風味麵等」。

今年推出的麻辣口味更是受到大家的愛戴，搭配上油條更是錦上添花，各味老饕們絕對要試試看這個奇妙的搭配啊！

網友：那個醬料真的很對我的胃，麻辣帶勁，鹹香四溢，醬料中有維力炸醬麵的招牌豆豉，再加上維力素飄香獨有的麻辣燙中藥香，真的令人難以抵擋啊！

8 真味味

你還記得賣場COSTCO中人人搶購的醬燒雞腿麵和照燒秋刀魚麵嗎？泡麵裡面居然有雞腿和魚本人，不少人買來嘗鮮，許多YouTube也拍了開箱，簡直就是浮誇系泡麵啊！湯底帶有肉燥味，雞腿口感偏軟，澎派的料讓它爆紅，台灣泡麵的創意特色表露無遺。

網友：台灣的泡麵愈來愈厲害了欸~難怪很多外國人都很喜歡台灣的泡麵 XD

7 一度贊

說到紅出國外的泡麵少不了一度贊，大大碗的泡麵還有各種不同口味，像是酸菜豬肉麵、麻辣牛肉麵、老甕牛肉麵、老甕牛肉麵等。

以紅燒牛肉麵最有名，加上國外泡麵中少見的肉塊，加上濃郁的湯底，一吃就感覺到台灣味。不少外國YouTube 都會從台灣購入給家人嚐嚐不一樣的味道，麻辣的口味很香又順口，大部分的人都能夠接受，也不會太油膩的感覺，加上泡菜提味的效果，難道這就是泡麵外交嗎～

網友：我喜歡一度贊，以前一度贊主打的廣告是阿嬤幫晚上還在認真讀書的孫子準備的宵夜，所以強調麵多料多。

6 隨緣湯麵

說到素食泡麵，大家可能馬上都會想起「隨緣」喔！口味越來越多元，有泰式酸辣湯麵、麻醬辣腐乳乾麵、素肉骨茶湯麵、韓式泡菜湯麵等。

南洋口味系列非常受到網友歡迎，更有人今年5月在ptt發出了一個貼文，以「隨緣是不是根本獨佔素食泡麵龍頭」為標題，引起各大網友的討論。另外，也有不少網友推薦隨緣的乾麵，味道更為清淡，不會有吃完口乾舌燥的感覺。

網友：我的奶奶以前是吃素的，所以回老家住的時候，半夜真的餓到受不了，奶奶就會煮隨緣綠色包裝的湯麵給我吃，只不過奶奶在我小六過世後，自己根本也不會碰素食的泡麵，前陣子看到有賣單包的想說買回來吃吃看是不是記憶中味道，差點爆哭

5 阿Q桶麵

阿Q桶麵可說是月光族的月底救星，麵多麵體也較粗麵，可以在戶頭空空時果腹。阿Q的口味為雞汁排骨和蒜香珍肉最有名，另外還有生猛海鮮風味、紅椒牛肉風味、韓式泡菜風味。

網友常常會在阿Q桶麵相關影片或文章下留言，敲碗希望臭臭鍋口味可以重新上架，讓大家能夠吃到當年記憶中的味道。

網友：喝酒完來一碗阿Q桶麵泡菜超醒酒啊！爽快！

4 來一客

來一客根本就是最棒下午茶、宵夜和加班的好夥伴，量剛好讓人罪惡感不會太重。口味也有很多選擇，如川辣牛肉風味、牛肉蔬菜風味、京燉肉骨風味和韓式泡菜風味，最有多人喜歡的就是鮮蝦魚板、肉燥菠菜最為有名。

很多網紅都曾經用來一客搭配各種吃法，像茶碗蒸版和布丁版等創意料理。也有不少網友表示非常想念來一客的百匯柴魚口味和在2021推出的川府擔擔冬粉。

網友：之前買過柴魚口味，嗚嗚嗚嗚真的好好吃，現在完全買不到，連圖片都超難找。

3 統一麵

統一麵光看包裝就有好多回憶！許多多台灣家庭的常備麵，也是颱風天最容易缺貨的品項，最有名就是肉燥、肉骨茶口味，另外還有蔥燒牛肉風味和鮮蝦風味。

小時候總會在家裡看到統一麵的身影，他們的麵體屬於比較細的口感，包裝也很有印象，可以做成炒泡麵，變成另外一番風味，說是國民泡麵也不為過。

網友：統一肉燥真的是童年，好吃又便宜

2 台酒TTL湯麵

台酒TTL湯麵口味非常多元，如麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵、花雕東坡肉麵、台酒麻辣酒香豚肉、台酒白酒帕式達、台酒酒香拌麵等。最有名的口味就是花雕雞麵，對外國人來說有種中藥的味道，非常特別，喝起來有種「養生」的感覺。添加枸杞的湯頭，加上濃濃的酒香，就像一道正式的美食料理，讓人幾乎忘記它是泡麵，CP值爆棚！

Youtuber金針菇更曾拍影片介紹，愛吃程度直接可以拿來泡飯吃，對於泡麵中含有大塊肉也給出高評價，覺得台灣製作技術非常強。

網友：花雕雞麵超香啊哈哈哈，以前在補習班坐第一排的同學晚餐吃那個，結果整間教室都是那個味道。老師還被燒到下課買那個當宵夜。

1 維力炸醬麵

維力炸醬麵幾乎是外國Youtuber絕對要帶回家的伴手禮之一，是公認的台灣特色泡麵。特殊吃法都讓許多網友覺得非常有趣，把湯和乾麵分開再配著吃，再加上黃金泡菜，每一口都是台灣的古早味啊，你是不是也流口水了呢？

不只葷食者可以享受，維力炸醬麵更推出素食版，味道相去不遠，他們的炸醬可說是擄獲了大家的心，喜歡的人可以單買一整罐的炸醬，自己在家配到爽！

網友：這個泡麵是剛開始吃會覺得還好，可是吃完後，如果買乾麵系列的泡麵會想再買來吃，讓人一直想回味的感覺。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月15日至2021年07月14日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『MIT泡麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」