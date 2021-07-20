【愛傳媒謎卡專欄】想去看百萬夜景、埃及金字塔、無敵海景度假、還是高空跳傘、走進如詩如畫般的伊斯蘭古城探索異國文化風情、或是叢林探險？

這張照片是在泰國清邁的Elephant Nature Park，深深感動我的一趟旅行。這裡住了數十隻從各個騎大象園區或馬戲團被救援出來的年邁、受傷的大象，還有上百隻狗狗貓貓，從半日參觀到一整週的志工，在這裡大象可以自由生活，而參觀的人也以最不打擾的方式與大象共享時光，在這裡沒有人類為了娛樂而建立的殘忍，只有萬物一體的溫柔。

有一天我們坐在岸邊看大象在河裡洗澡，有一隻體型較小的象差點被沖走，其他兩隻大象則是使出左右護法之際，花了好久的時間在河裡掙扎、保護小象，確保安全後將牠推回岸上。

我覺得如此這般靜靜流下的溫柔時光很美，一直想著要回去ENP的想法暫時被疫情終止了，但希望未來很快有機會再回去清邁看看大家。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，更多文章見作者臉書粉專。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。