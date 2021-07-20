【愛傳媒左化鵬專欄】前黑貓中隊大隊長王太佑，日前在美國加州溘然長逝，享耆壽九十五歲，他將生命中最寶貴的青壯歲月，奉獻給台灣蔚藍的天空，無怨無悔地走入了中華民國空軍的歷史。

王太佑江西省瑞昌縣人，幼年時曾隨父親到莫斯科就學，十三歲時有感國難方殷，毅然返國，投考剛在成都設立的空軍幼年學校，成了首屆空幼的學生，續入空軍官校二十六期。

畢業後加入中華民國空軍的行列。未幾，神州沉淪，他追隨政府來到台灣。三十二歲那年，成為空軍第一批六名赴美受訓的U2飛行員之一。

那是冷戰的年代，美國為防堵共產勢力的擴張，積極對中國大陸進行情報收集。國府和美國中央情報局，共同成立了「黑貓中隊」，由中華民國優秀的空軍飛行員，駕駛美國製造的U2飛機，前往中國大陸，執行高危險的夜間偵測暨蒐集資料任務。

在兩岸緊張對峙的年代，前往大陸偵蒐，無異飛蛾撲火，必須抱著「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復返」的決心。

王太佑就曾駕駛號稱「蛟龍夫人」的U2，飛越中國大陸大江南北，其中多次前往甘肅的蘭州、包頭、酒泉，進行火箭及核彈研發基地的偵照。

蛟龍夫人U2偵照機，天生就設計不良，機翼巨大前後輪不對稱，駕駛蛟龍夫人飛越大陸領空，她在天上飛，米格機在低空追，還有飛彈瞄準她的胸腹。

這對美國飛行員來說是「不可能的任務」，對我國空軍飛行員來說是「玩命關頭」。

每次出任務，王太佑必須全神貫注，檢查航線，當他飛行八九個小時，安全返回基地，已無力起身，必須由地勤人員抬下機艙。

第一批前往美國受訓的六名學員，已有三名英勇捐軀為國犧牲。王太佑長時間擠在狹窄的駕駛座，在高壓、憋尿的工作條件下，腎臟和腿部出現了問題。

三十六歲，他轉任民航飛行員，五年後健康恢復，他又重回黑貓中隊接任第六戰術偵查中隊副隊長及隊長，四十三歲，再轉業民航，兩年後，以747檢定機長資格退休，赴美依親過著平凡的生活。

年輕時英姿颯爽的王太佑，晚年耳背，不良於行。我的學長空軍子弟學校旅美加校友聯誼會長楊賢怡，經常前往探視。

王老先生感慨的說，當年執行的是秘密任務，不能告訴親密的家人。他每次跨出門檻，都不知還能不能再回家。妻子兒女倚閭相送，他都不忍回頭，生怕一別就成永別。

他十多年前在北京的空軍史料館，參觀展覽中昔日被擊落的U2殘骸，看到機身的斑斑銹痕，想起當年同袍的鮮血。不禁淚如雨下，泣不成聲。

兩岸恩怨何時了，往事知多少？接到楊賢怡學長轉來的王老先生訃聞。我抬頭仰望天空，一片烏雲籠罩，希望王太佑老先生，在天之靈，能護佑台灣。

作者為資深媒體人

照片來源：王太佑二子王言仲提供。

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