【愛傳媒葉毓蘭專欄】在國內疫情暴發，國人最需要而嚴重缺乏疫苗的時刻，日本前後捐贈我國共334萬劑AZ疫苗，美國捐贈325萬劑（75萬+250萬）莫德納，波羅的海小國立陶宛也捐贈2萬劑AZ，這些國家幫助我們解燃眉之急，讓國人都感恩在心。

食人一口，還人一斗，台灣人是知恩圖報的，所以當日本前後捐贈疫苗給台灣時，台南市黃偉哲市長曾經呼籲給在台日僑先打，國人多表示支持；而立陶宛宣布捐贈2萬劑疫苗給我們，台灣的善款立刻湧入立陶宛社福機構，這是台灣人感恩的表達。

最近接觸到一個案例，有位美籍人士，因為陪妻子在台，由於疫情爆發，政府宣布進入三級警戒，我國實施國境管制而不發任何簽證給非本國人士，台灣人的配偶除非已歸化或持有居留證者，其餘身分皆無法入台。

美國疫苗充裕，但這位滯台的美籍人士，不願意返回美國施打疫苗，因為一旦出境，就無法再來台陪伴妻子，他們向美國在台協會、外交部陳情，都沒有辦法登記打疫苗，因此我們建議，我們受美、日、立陶宛分別捐贈疫苗，是否應以最直接的方式表達我們的謝意，讓在台美、日、立陶宛人都能在國內登記施打疫苗。

另外，舊金山辦事處也有接到陳情，台灣的太太即將生產，但是美國的先生沒有辦法取得入台的簽證，像這些個案，政府是否能專案特別處理。

鴻海永齡基金會和台積電共購買進1000萬劑BNT疫苗，都已經完成簽約付款，將全數捐給政府，可緩解台灣極缺疫苗之窘境，更使12-18歲青年有適合的疫苗可以接種。

將近百億元的民間資助，值得善良的台灣人知恩圖報，我們建議指揮中心能主動規劃，讓鴻海、永齡基金會和台積電員工都可以優先打疫苗，相信國人都會支持的。

作者為立委、前警大教授

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