世界球后戴資穎搭經濟艙赴日參加東京奧運，消息引起各界討論，PTT網友也忍不住大酸「台灣獨步全球，讓世界羽球球后坐經濟艙」，不少網友更挖苦說，台灣精神超客家，想像一下日本讓大谷翔平坐經濟艙，真的會笑死人。
一名網友昨天在PTT上發文表示，塞爾維亞敢讓「網球世界球王」喬科維奇（Novak Djokovic）坐經濟艙嗎？巴西敢讓「足球王牌」內馬爾（Neymar da Silva Santos Júnior）坐經濟艙嗎？美國敢讓「NBA第一巨星」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）坐經濟艙嗎？
該網友忍不住諷刺地說，只有台灣獨步全球，讓世界羽球第一坐經濟艙。「看好了世界，台灣只示範一次，讓世界級羽球球后坐經濟艙。」
貼文引起網友熱烈討論，「台灣不意外，真的會笑死人」、「想像如果日本讓大谷翔平坐經濟艙，笑死」、「世界怎麼跟得上台灣」、「這真的很客家」、「 世界第一在我們台灣很普通」、「台灣有台灣的玩法」、「真的笑死，選手應該兇一點，直接不坐」。
文章來源：PTT
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