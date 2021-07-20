台灣的奧運代表團在昨(19)日正式出發，多位政治人物都對此表達祝福，但在出發後卻因為球后戴資穎的一篇IG貼文，被發現本次奧運代表團的選手竟只能乘坐經濟艙，但隨行的官員卻可以爽坐商務艙，引爆民眾的不滿，副總統賴清德的臉書也因此遭到憤怒的網友灌爆，為此，賴清德也發文道歉了。

本屆台灣的奧運選手在昨日正式出發前後，多位政治人物都對他們表達祝福，賴清德也在臉書發文表示代表團的選手帶著國人的祝福和期望出發前往東京，希望他們可以全力以赴，超越自己，讓世界看見台灣的力量。

戴資穎昨在IG表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／摘自戴資穎IG）

但不久後就因為選手的貼文，被發現這次奧運代表團的官員的機位竟然比選手還要高級，爽坐商務艙，選手們卻只能屈居在經濟艙，連球后戴資穎都發文表示「好懷念長榮，可以坐商務艙」，這個新聞引爆了網友的怒火，灌爆賴清德的臉書痛批「這就是你們好好對待選手的方式嗎？」

對此，賴清德在該文下方留言道歉表示，稍早臉書發這篇替東奧選手加油的文章，是非常誠心的祝福所有的選手，當下的確不知道即將出發的選手搭乘的是經濟艙，實在很抱歉。奧運選手，代表國家爭取最高榮譽，理應受到最妥適的安排，相關單位正檢討改進。

但對於賴清德的道歉，仍有許多網友感到不滿，指出類似的事件一再發生，更舉出在2013年世界棒球經典賽時，台灣的隊伍在回國時甚至被拆成十多批班機回國，令人傻眼，痛批這樣子的事情難道沒有相關單位應該檢討管理失能嗎？