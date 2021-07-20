國泰金(2882)公布7月國民經濟信心調查結果，由於本土疫情趨緩，景氣展望與現況指數皆上揚，民眾大額消費意願開始回復。此外，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好也都呈現回升表現。

國發會最新公布的5月景氣對策信號維持紅燈，領先指標微幅下滑；近期防疫政策維持第三級警戒，但本土疫情逐漸緩和，景氣展望指數由6月-20.3回升至3.7，現況指數由上月-51.5微幅上揚至-50.9；民眾薪資上漲預期指數走高至-5.6 (6月：-11.7)，大額消費意願指數同步升至-2.7 (6月：-22)，顯示本土新增確診人數下滑支撐消費信心改善。

主計總處估計2021年經濟成長5.46％，通貨膨脹率1.72％，這次調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.99％，高於6月的3.87％，72％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上，亦較上月的69％增加；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.02％，高於6月的1.82％，預期今年通貨膨脹率介於1～2％的民眾比例為52％。

股市方面，本土疫情降溫，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好回升，分別上升至17.7(6月：2.2)及12(6月：4.6)。