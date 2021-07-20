Delta變種病毒的感染病例激增，投資人擔心恐再度實施防疫封鎖措施和經濟復甦恐因而拖慢腳步，周一華爾街股市湧現拋售賣壓，三大指數全面重挫。

根據CDC數據，由於Delta變種病毒在未接種疫苖的人群中傳播，本月以來美國的新冠病毒確診數反彈，截至周日的7日間，美國平均每日新增確診數達到近26,000例，較1個月前的約11,000例大幅增加。

周一收盤，道瓊工業指數重挫725.81點或2.09%，為33,962.04點，盤中一度下跌946點，終場30檔成分股全面收黑。

標普500指數大跌68.67點或1.59%，為4,258.49點。

那斯達克指數跌152.25點或1.06%，為14,274.98點，連跌第5個交易日，創下去年10月以來持續最長的跌勢。

道瓊工業指數創下近9個月來最大單日百分比跌幅，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下5月中旬以來最疲弱的表現。

小型股羅素2000指數下挫1.5%，盤中一度跌入修正區（較3月高點下跌逾10%）。

衡量市場恐慌氣氛的CBOE波動率指數上揚4.1點，收在22.50點，創下兩個月來新高。

標普500指數11大類股全面收黑，受油價暴跌打擊，能源股重挫3.59%，表現最差，並創下3月以來最大單日跌幅；其次為金融股收跌2.80%。

在避險氣氛急升下，美國10年期公債殖利率跌至1.17%，創下5個月新低，對利率敏感的銀行股首當其衝，銀行股指數重挫3.3%。

與經濟情勢息息相關的工業股和材料股分別下挫2.14%和2.18%。波音大跌5%，通用汽車和開拓重工跌約2%。

必需消費品類股小跌0.3%，跌幅最小。

科技股收跌1.39%。通訊服務股跌1.66%。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，這大多與Delta變種病毒有關，也有一些人擔心經濟可能不會像所有人所想的那樣快速開放，也擔心所有人都在期待的大好光景更可能只是一陣熱潮。從一開始，全球疫苗供應就一直是個問題，這個問題已經存在很久，這是該問題最新的一次發作，我們仍有很長的路要走。

高度傳染性的Delta變種病毒現在已經成為這場大流行病的主要病毒株，使近來新增病例數和染疫病亡數激增，尤其是尚未接種疫苗的人群受到的影響更大。

旅遊和休閒股大跌，標普1500航空股指數暴跌3.8%，標普1500住宿餐飲股指數下跌2.7%。達美航空和美國航空均跌約4%，聯合航空跌5%。

遠距視訊會議軟體公司Zoom Video Communications收跌2.15%，為354.20美元。該公司宣布將以147億美元全股票交易收購雲端客服軟體公司Five9。

Five9逆勢大漲5.92%，收在188.12美元。

第二季業積發布期仍在進行中，標普500指數41家成分股已經公布季報，根據Refinitiv數據，其中9成的營運表現優於分析師平均預期。

本周網飛、推特、嬌生、聯合航空和英特爾，以及工業企業Honeywell、哈雷摩托車等知名公司將公布財報。目前分析師預期標普500指數成分股4至6月季度獲利可望較去年同期成長72%，遠高於在第二季初預估的年增54%。