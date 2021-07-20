市場期盼的疫後復甦，機器人指數已經從5月中的波段低點起漲，至今近兩個月，累計漲幅9.2%，與歷史經驗大致吻合。第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰預期，機器人股價接下來還有表現空間，而且在低基期的復甦周期效應下，將更為強勁。統計近10年，全球歷經金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰等多次考驗，而當景氣復甦之際，工具機訂單金額也一路暴增，共有10個月訂單年增率超過100%。其後一年內，ROBO全球機器人指數表現都相當驚人。

觀察國內的10檔工具機概念股：直得(1597)連8個月營收年增2位數；亞德客-KY(1590)連16個月營收年增2位數，在今年的1~2月的年增更是連2個月突破100%；上銀(2049)連11個月營收年增2位數；台達電(2308)連10個月營收年增2位數；樺漢(6414)連5個月營收年增2位數；桂盟(5306)連14個月營收年增2位數，且今年2月營收年增逾100%；研華(2395)今年的表現較為遜色，近2個月的營收年增為負成長；精誠(6214)連4個月營收年增2位數；廣達(2382)近2個月營收年增也是負成長；迅得(6438)營收連11個月2位數成長。

根據日本工作機械工業會資料，6月工具機訂單金額達1321億日圓，創下2018年12月以來新高，年增率96.6%，連續3個月成長率都有一倍左右。若累計1~6月，訂單金額達7021億日圓，年成長71.2%，並超越疫情蔓延前水準，即2019年上半年的6819億日圓。

陳世杰表示，全球經濟正從新冠疫情中復甦，消費需求提升、工廠陸續開工，拉動工具機需求，4月訂單年增率已超過100%，預期強勁的增長態勢可望延續到下半年，機器人股價也會有不錯的表現。