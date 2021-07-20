台灣5G開台已屆滿週年，5G用戶數也穩定成長、滲透率持續提升，同時，隨著5G技術成熟及各項智慧場域應用不斷擴大，也帶來了更多物聯網相關應用、加速產業創新，成為電信業者佈局5G建設的關鍵之一。在這樣的市場環境下，台灣之星加速布局5G，目前5G用戶數已經突破26萬，並於今年中達成了5G用戶滲透率10%的營運目標；同時積極開拓企業客戶擴展合作版圖，以「最務實的物聯網傳輸夥伴」為定位，提供客製化的5G企業連網解決方案，迄今合作夥伴跨足超過24大領域。

台灣之星2021上半年在5G物聯網的營運成績更是穩健成長，整體申辦量較去年同期成長6成、營收年增26%，繳出亮眼成績，同時，台灣之星宣布再迎來5G企業合作新血，和以智慧場域的數據應用整合服務為核心的「脈動心聯」展開策略合作，共同打造智慧零售解決方案。

5G時代來臨加速全球零售業數位轉型，「脈動心聯」擁有完整的數據分析平台，提供客流探勘、特徵辨識等系統數據平台有效優化智慧零售的消費體驗，結合台灣之星可依需求客製化的5G企業連網解決方案，善用數據及5G技術驅動智慧場域共同為消費者打造更貼近需求的消費體驗。

根據調查指出，全球智慧零售的市場規模持續上升，預估5年後市場規模約將可達到594億美元，同時零售業在人工智慧相關解決方案的投資支出也持續成長，2023年市場規模有望達到120億美元，可預見未來傳統零售業將迅速轉型成智慧零售。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，智慧零售導入了多項應用科技，而高效的傳輸服務是智慧場域中的基本元素之一，無論是客流探勘、特徵辨識等人流資料的蒐集與分析或是無人商店、電子支付等便民服務，都能藉由快速、穩定的5G網路為消費者創造更好的消費體驗，這次我們與脈動心聯合作，便是看準他們在經營智慧零售解決方案上的經驗，結合我們的5G傳輸服務，共同佈建智慧零售市場成為企業智慧化轉型的重要引擎。