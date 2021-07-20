有意角逐2022台北市長選舉的藍委蔣萬安，在日前國民黨35位政治人物聲量排名掉入第30名，引發外界的關注。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，這應是疫情當下的特殊狀況，明年接近選舉，藍綠白在北市會回歸基本盤，藍仍大有可為，但政治人物在野時，更要該衝就衝，聲量應該再大一點。

粉專「聲量看政治」17日在臉書發文表示，疫情期間的即時新聞社群聲量分析，據5月10日至今，國民黨35位政治人物的聲量排名如下：侯友宜的聲量為34.89%，是國民黨政治人物疫情期間聲量第一名；第二名為盧秀燕，佔35位國民黨政治人物的5.66%；第三名是前高雄市長韓國瑜，佔4.81%；第四名是資深媒體人趙少康，佔4.66%，而蔣萬安排名出乎意料，為第30名、倒數第六名。

針對蔣萬安排名在第30名一事，據港媒《中評網》今（20）報導，黃呂錦茹表示，雖然她之前也覺得在疫情期間，怎都沒看到蔣萬安的新聞有所擔憂，但這都只是表面，事實上蔣萬安接觸基層，和關懷腳步從來沒有停過，會讓曾受助於蔣的市民有所體會。

黃呂錦茹認為，只是蔣目標是台北市長，且現在台北並不是國民黨執政，當衛福部長陳時中和台北市副市長黃珊珊現媒體聲量都比蔣萬安顯得多時，大家對目前狀況也有點焦急，但黃呂錦茹分析，這應是疫情當下的特殊狀況，明年接近選舉，藍綠白在北市會回歸基本盤，藍仍大有可為，但政治人物在野時，更要該衝就衝，聲量應該再大一點。

事實上《ETtoday新聞雲》於7月13日至16日針對18歲以上的台北市民進行2022台北市長人選調查。調查結果顯示，若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則以蔣萬安勝出，目前支持度差距為15.2個百分點。若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從15.2個百分點拉近為6.5個百分點，但蔣仍領先。