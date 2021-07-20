日本女星新垣結衣氣質甜美清新，演出《月薪嬌妻》後更是讓她成為「國民老婆」，5月和星野源的結婚消息更是讓大批粉絲心碎，知名相親網站「株式會社 オーネット」前陣子針對20到30歲男性做調查，票選出「最想和她談戀愛的女星」，高人氣新垣結衣竟然落馬，被吉岡里帆擊敗。

新垣結衣的女神地位難以撼動，以往只要有類似排行榜必定奪冠，舉凡「最理想女友」、「最不希望她結婚」等項目無一例外，然而她在宣布婚訊後，人氣有下降的趨勢，在這次「最想和她談戀愛的女星」投票活動裡，她只位居第二，第一名由吉岡里帆拿下。

今年28歲的吉岡里帆原是寫真偶像，不但擁有甜美臉蛋，還有D罩杯火辣身材，是公認的性感女神，也難怪網友在票選時，看到她身材會投下一票，2016年以來她接拍大量戲劇作品，包括《阿淺來了》、《你已藏在我心底》、《四重奏》、《對不起，我愛你》、《看不見的目擊者》等等，積極轉型成演員，在她的努力下，逐漸用實力打開知名度。

不僅戲劇成果亮眼，吉岡里帆出的寫真集也都擁有不錯的銷售成績，每每推出都會造成話題，她的直率個性更是廣受觀眾歡迎，近年來吉岡里帆的人氣逐漸高漲，如今竟然超越「國民老婆」新垣結衣，前途不可限量，再次掀起熱議。