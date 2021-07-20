由日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的超人氣漫畫《鬼滅之刃》，於 2019 年推出動畫第一季便大受好評，接著又推出《鬼滅の刃劇場版：無限列車篇》延續劇情，成為日本電影史上第一名票房霸主！成功再創鬼滅話題，而動畫製作公司 Ufotable 於早些時候發佈了《鬼滅之刃》全新第二季首部預告，雖然並未透露太多新一季故事情節，但許多粉絲已感到興奮和期待最新動畫的上映！

鬼滅之刃官方推特(圖／JKF提供)

鬼滅之刃官方推特(圖／JKF提供)

官方無預警在推特發布《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」的全新視覺及前導預告，從中可看出第二季將以「音柱」宇髄天元為主要的角色，並與主角炭治郎、禰豆子、伊之助、善逸一行人共同面對更強大的鬼，預計將會和「上弦之陸」墮姬與妓夫太郎有相當精彩的戰鬥場面和故事內容。

官方也透露，《鬼滅之刃》動畫第二季將在今年於日本播出，但尚未確定真正的播映日期。另外，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》已經上架各大串流平台，本週六起在 Netflix 上也看得到，在遊郭篇正式推出以前，就先重溫劇場版把大哥看個夠吧！

鬼滅之刃官方推特(圖／JKF提供)

鬼滅之刃官方推特(圖／JKF提供)

(本文由 JKF 提供)