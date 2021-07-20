GOGORO巡邏警車車牌被撞凹一小角。（民眾提供）

台中外送員撞警用巡邏車

台中市西屯區逢甲商圈，今天（20日）凌晨1時許發生兩輛機車碰撞事故，當事人分別是一名熊貓外送員及巡邏員警，雖然只是小碰撞無人受傷，但同行另名巡邏警公事公辦，對兩人實施酒測。不過有媒體記者聞訊到現場拍照，讓熊貓哥相當焦慮地狂問：「會上新聞嗎？」、「車牌會馬賽克吧？」。

車禍發生地點位在台中市福星路與逢甲路轉角處，據了解，外送員從逢甲大學方向騎出來，準備右轉福星路時，左側一輛汽車開過來，外送員為了閃避，緊急靠右騎，恰巧右邊有2名騎著GOGORO巡邏機車的西屯派出所員警，外送員撞上其中一輛。

當下2名巡邏員警立即啟動標準車禍處理流程，先通報交通隊到場，另名非車禍當事人員警，分別對自己的同事與外送員進行酒測，雙方酒測值皆為零。

這起小車禍僅GOGORO巡邏車車牌凹陷，無人受傷，不過仍有媒體記者聞訊到場採訪。外送員見記者拍照相當焦慮，不停擔心追問「會上新聞嗎？」、「車牌應該會馬賽克吧？」。