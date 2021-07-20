歐美疫情再起，美股道瓊指數重挫，台股加權指數20日開低在17724.92點，權王台積電（2330）開低在579元，壓抑指數走勢，跌點擴大逾150點，跌破月線17735點，賣壓沈重。

受到感染Delta變種病毒的人數激增、美中關係再趨緊張、油價重挫的影響，道瓊工業平均指數狂瀉逾700點，但輝達逆勢勁揚、激勵費城半導體指數收高。

道瓊工業平均指數7月19日終場下挫2.09％（725.81點）、收33962.04點，逼近100日移動平均線，創6月23日以來收盤新低。那斯達克指數下跌1.06％（152.25點）、收14274.98點。費城半導體指數上漲0.07％（2.07點）、收3147.51點。

元富投顧指出，全球Delta變種病毒捲土重來，讓穩定控制下來的疫情又添變數，亞洲各國也相當嚴重，全球金融市場跟著拉警報，未來幾周除了持續關注美國聯準會（Fed）的貨幣政策外，對疫情發展也必須緊盯，就怕影響到美股下殺，進而干擾到台股走勢，月線17700點是短期支撐，而中期多空轉折則在季線17200點。