大陸女星楊冪與港星劉愷威有過一段5年婚姻，夫妻育有一女兒「小糯米」，雙方離婚後則以親人身分共同扶養孩子，不過港媒日前卻爆出，楊冪已1年沒跟小糯米見面，母女只能靠視訊聯絡，對此，楊冪前公公劉丹也證實此事，並透露沒聽過孫女喊想媽媽。

楊冪與劉愷威在2018年宣布離婚，不過雙方仍會為了女兒相聚，楊冪與劉愷威就曾被直擊現身女兒學校運動會、帶女兒送機，但楊冪日前則被爆，因受新冠肺炎疫情影響，楊冪已經1年沒見到小糯米，母女只能靠視訊聯繫感情。

對此，楊冪前公公劉丹昨（19日）出席戲劇活動，他被港媒問到此事時，劉丹則直認是事實，劉丹表示，他不清楚孫女和楊冪有無視訊，不過小糯米是有一部專屬手機給她使用，至於是否聽過小糯米說想念媽媽？劉丹則表示：「那也沒有，疫情都很難見面」。

劉丹感嘆時間過得很快，7歲小糯米已將升小二了，他談到孫女滿是呵護與疼愛，阿公劉丹很疼小糯米，開心喊每天照顧孫女很開心，而劉丹也透露，已為小糯米安排網球、高爾夫、繪畫等暑期活動。

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