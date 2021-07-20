據醫療消息來源，伊斯蘭重要節日忠孝節（Eid al-Adha）慶典前，伊拉克首都巴格達一處繁忙市集發生自殺炸彈攻擊，近30人喪生，伊斯蘭國（IS）今天承認犯案。

IS透過加密通訊軟體Telegram宣稱，一名叫阿布汗沙（Abu Hamza al-Iraqi）的自殺炸彈客昨晚在巴格達東部郊區的薩德市（Sadr City）人群中引爆炸彈腰帶，造成30多人喪生和35人受傷。

醫療人員表示，約50人因這次爆炸受傷。

根據法新社攝影記者描述，這是近年來巴格達最嚴重的攻擊事件之一，受害者屍塊散布在這個熱鬧市集。此前，民眾因忠孝節慶將至，紛紛湧入市集購物。

伊拉克總統沙勒（Barham Salih）稱這次發生在什葉派占多數、人口稠密薩德市郊區的炸彈攻擊事件為「令人髮指的罪行」，並表哀悼之意。

醫療消息來源表示，這次炸彈攻擊中有8名婦女和7 名孩童喪生，死者在28至30人間。

聯合國兒童基金會（UNICEF）在今天清晨發表的聲明中證實，確有孩童在攻擊中傷亡。

今年1月，IS宣稱犯下罕見的雙自殺炸案攻擊案，造成32人喪命，地點同樣是在巴格達人潮擁擠的市集，為3年以來巴格達最致命的攻擊事件。