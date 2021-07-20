宏達電因今(20)日召開股東常會，由董事長王雪紅親自主持。王雪紅表示，疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將VR虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，宏達電已在虛擬實境逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機。

王雪紅表示，從疫情開始到現在，長達一年多的時間，我們生活的各個層面幾乎都受到疫情帶來的影響，全球數十億人面臨居住區域，交通與生活方式的許多限制。儘管如此，宏達電憑藉著自身的競爭力、多元的資源以及對未來明確的願景，依然專注持續的創新與發展。

王雪紅看好疫情成為加速數位革命的催化劑，表示全球各地開始將VR虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容。由於防疫期間無法隨意出門逐漸成為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。

王雪紅說，虛擬實境的應用例如VIVE Sync會議軟體和VIVE Business全方位VR商用解決方案等產品，所帶來如同真實面對面的體驗，讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，虛擬實境的應用將會更廣、更多元。

王雪紅說，宏達電憑藉著所建立的虛擬實境生態系統，包括平台、軟硬體產品組合、全方位解決方案，已在虛擬實境逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機。

王雪紅強調，2021年又是宏達電另一個豐收年，宏達電的菁英團隊將更專注於創新及執行目標，加上涵蓋硬體、軟體與平台的多元產品組合，能在不久的未來，創造出更佳的營運績效成果。