美股消息面：

1.合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友達成逐步增產協議，以及投資人擔心新冠疫情再度惡化將不利於原油需求，周一國際油價創下3月以來最大單日跌幅。紐約期油暴跌5.39美元或7.5%，收在每桶66.42美元，盤中一度下挫8.31%，最低跌至65.61美元。倫敦布蘭特期油大跌4.97美元或6.75%，收在每桶68.62美元。

2.新冠疫情惡化使避險氣氛升高，帶動美元、日圓等避險型貨幣走高，周一ICE美元指數尾盤上揚0.18%，報92.85，盤中一度站上4月5日以來新高。日圓兌美元尾盤勁揚0.55%，報109.47兌每美元，盤中站上1個半月新高。美元兌瑞士法郎跌0.15%，報0.92瑞郎。

3.避險資金湧入債市，周一美國10年期公債殖利率跌至1.17%，創下5個月新低。

4.美國債息下跌，但美元走高，周二國際金價連跌第2日。周一紐約期金收跌5.8美元或0.3%，為每盎司1809.2美元。銀價跌2.3%，為每盎司25.07美元，盤中最低跌至24.96美元，創4月13日來新低。鉑金跌3%，為每盎司1069.49美元。鈀金跌1.4%，為每盎司2593美元。

5.全美住宅建商協會（NAHB）公布，7月房市指數為80，低於市場預期的82和6月的81。