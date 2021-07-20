因美元走強徘徊在數個月高點附近，令以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴而降低吸引力，加上市場預期全球主要金屬消費國中國的需求放緩，致倫敦(LME)銅價周一(7/19)下跌至4周來低點，連帶拖累其餘金屬價格均跌。

分析師表示，由於Delta變種病毒感染病例不斷增加，使投資者對全球經濟復甦感到憂慮，對工業金屬需求前景擔憂，紛紛將資金轉移到安全的地方，另外，美元走強，加上全球主要金屬消費國中國的需求擔憂以及計劃釋出國家庫存亦影響金屬價格下滑。

終場周一(7/19)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌220美元，報每公噸33,380美元；期鎳下跌608美元，報每公噸18,462美元；期鋅下跌26美元，報每公噸2,977美元；期鋁下跌63美元，報每公噸2,425.5美元；期銅下跌205美元，報每公噸9,222美元；期鉛下跌35美元，報每公噸2,285美元。(商品行情網)