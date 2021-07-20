「傾城」醫美診所周姓實際負責人，2017年明知診所經營不善，即將倒閉，卻仍對外招攬客戶購買醫美課程，1名女子向周購買56萬4000元的醫美課程，僅使用7萬多元課程，診所就無預警倒閉。（本報資料照）

「傾城」醫美診所周姓實際負責人，2017年明知診所經營不善，即將倒閉，卻仍對外招攬客戶購買醫美課程，1名女子向周購買56萬4000元的醫美課程，僅使用7萬多元課程，診所就無預警倒閉，憤而提告。台北地檢署依詐欺取財罪起訴周女。

據指出，「傾城」醫美診所過去在台北市大安區、新北市有多家分店，但該診所在2017年、2018年北市東區醫美診所一波倒閉潮中，也因經營不善而無預警倒閉。

起訴指出，周女是「傾城」醫美診所實際負責人，明知2018年4月、5月間，診所已有經營不善、資金周轉而未能如常提供醫療服務等情，還對外招攬客戶推銷該診所的醫美課程。

邱姓女子於2018年5月8日、8月18日、8月31日、10月4日，陸續到該診所購買醫美課程及儲值購物金時，周刻意隱暪診所經營困難一事，讓邱女誤信，分別購買價值10萬7000元、8萬元、22萬元、15萬7000元的醫美課程。

但邱女僅使用其中的7萬3866元課程後，該診所即無預警倒閉，她求償無門，始知受騙，向台北地檢署提出告訴。檢方依法起訴診所實際負責人周女。