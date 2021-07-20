台東市民眾在草地上找到好幾支廢棄針頭，怒斥「太扯了」。（蔡旻妤攝）

孩童在台東市1處空地放風時，竟然踩到針頭，腳底見血，家長查看才發現草地上還有好幾支廢棄的針頭，除了擔心孩子受感染外，也對於針頭亂丟感到不解；台東縣環保局19日前往了解，確認是旁邊1家動物醫院修繕工人搬動時不慎掉落，將依法裁罰至少6萬元。

台東市民在臉書貼文指出，她女兒帶著孫子在住家附近放風時，孫子的腳底竟被針頭刺入見血，她到現場查看，還找到好幾根針頭，對於針頭怎會到處亂丟非常不解，更令她擔心的是那針頭是什麼疾病所使用過的？是否有病毒？對孩子有沒有影響？

「不到10分鐘就踩中2根，實在太扯」，另有1位熱心的蔡姓民眾看到臉書後到現場查看，由於天色已晚、現場漆黑無光線，原以為廢棄針頭已被清除完畢，正打算離開時竟發現拖鞋上同樣刺著針頭，確認方位後再回頭仔細尋找，未料不到15分鐘就發現至少近10根各種大小廢棄針頭，為了避免又被不知情的民眾踩到，把尋獲的針頭，插在保麗龍上。

台東縣環保局19日上午獲報，隨即派員前往稽查，結果證實是空地旁動物醫院使用過的廢棄針頭，據負責人向環保局人員供稱，因該院整修室內，廢棄針頭貯存設施未妥善放置，修繕工人清理廢棄物過程中，一起清出針頭，不慎掉落該院後方草皮。

環保局環境稽查科表示，依廢棄物清理法可裁罰6萬到1000萬罰鍰，但因該事件不屬於非法棄置之行為，可能裁罰約6萬元。