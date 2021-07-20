緯創(3231)今舉行股東會，緯創董事長林憲銘表示，緯創去年EPS超過3元，為近10年來新高，未來也希望能維持此一水準。去年獲利增加，但配息率略低於往年的8成以上，今年配息率約71%，主要是儲備未來發展所需，但緯創的殖利率以今天股價31.4元計，仍高達7%，優於同業。

林憲銘表示，緯創已啟動三大事業體的企業架構，營業額及獲利表現均在穩健中求成長。展望未來，公司期望能持續完善全球佈局，整合各據點的在地資源與優勢，順應國際情勢變化及最新科技發展趨勢，以發揮綜效。面對5G及人工智慧物聯網世代的來臨，緯創預期將數位轉型內化至企業基因，同時強化研發與專利技術投資，發展最具競爭優勢的產品組合及產能配置，實現智慧製造及綠能工廠理念。

緯創109年全年合併營收為新台幣8450.12億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣86.82億元，每股盈餘為新台幣3.1元；而前一年度的全年合併營收為新台幣8782.55億元，歸屬母公司的稅後淨利則是新台幣68.01億元，每股盈餘為新台幣2.4元。民國109年毛利率為5.5%，前一年為4.8%；營業利益率為1.7%，前一年則為1.5%。去年底每股淨值為25.16元。

林憲銘表示，去年因應未來企業轉型及全球產能佈局規畫，已處置昆山廠區部分產能；在個別產品線的表現方面，由於疫情帶動居家上班、遠距教學及電商物流發展，進而促進相關產品需求，以筆記型電腦、顯示器產品、工控裝置、智能產品及企業產品事業成長較為突出，其餘產品線則持平或略為衰退。

林憲銘強調，110年全球經濟因去年疫情延續至今，仍帶來諸多不確定性，例如關鍵零組件嚴重供應不足的現象繼續存在，亦促成了遠端經濟，例如遠端工作、遠端學習和遠端消費…等生活型態改變之新常態。緯創除積極因應挑戰，今年營運重點仍然延續去年的五大方向：1.優化全球佈局和加速數位轉型；2.打造技術服務形象並提升營運成長動能；3.積極投資，開發和獲取關鍵技術以建立未來的核心競爭力；4.持續深化數位轉型、產生正向影響；5.落實企業永續、提升ESG國際能見度。