台中市警方提醒用路人遇車禍拍照、錄影原則。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區、東區近日連續發生機車騎士疑製造假車禍「碰瓷」正在開車門的轎車駕駛的案件，經熱血網友PO網，台中市警方主動連繫被害駕駛，倆人卻因無財產損失無意願報案，為免更多人受害，警方將依網路流傳行車紀錄器畫面積極追查該2名機車駕駛人到案說明，擬以刑罰詐欺未遂案送辦。

台中市北區7月2日發生一件，一名男機車騎士疑製造假車禍「碰瓷」正在開車門的轎車駕駛的案件，未料16日在台中車站附近，又有網友拍到，一名男騎士以相同手法，製造假車禍，唯該兩案受害駕駛人皆表示，在爭論後講到要報警對方就悻然離去，因無損失沒有意願報案。

台中市警方呼籲，假車禍詐財分子常利用現代人趕時間、不願花時間處理瑣事等心態，以路邊埋伏突然衝出、騎乘機車碰觸車門自摔、起步前蓄意急煞等各式詐騙花招，向無辜民眾詐取小額賠償。許多被害人常因賠償金額低、不願將事情鬧大等因素，選擇私下和解了事，反而增長詐騙分子氣燄，導致更多民眾受害。

台中市政府警察局建議民眾使用的汽機車等交通工具，可裝設多鏡頭式行車紀錄器，並於用路前確認器材功能正常、錄製畫面清晰，始能提供還原交通事件過程最有力的佐證，亦可釐清權責歸屬並輔助保險申請事宜。

另為抑制是類惡質詐財案件，台中市政府警察局呼籲全民應打破沈默，遭遇假車禍詐財情形立刻報警，讓不法之徒無所遁形，如此才能真正遏止案件發生，減少不特定用路人可能遭受的法益侵害，提升用路暨生活品質。