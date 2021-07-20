小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。陽明在法說中再三強調，運價上漲主要是全球大塞港造成，現在艙位減少20～30％，加上歐洲水患，市場港口更混亂，船舶吃緊情況更難改善。在全球供需失衡下，下半年整體營運樂觀可期，運價可望維持高檔。但法人指出，貨運供需在本季傳統旺季無虞，惟疫情對需求的影響，以及官方對運價的干預等，會是短期變數。

【1】陽明：塞港雪上加霜 高運價回不去

航海王人氣爆棚，陽明(2609)19日法說會釋出偏多訊息，稱四大瓶頸未解，供需缺口持續擴大，下半年海運運價可望維持高檔！陽明指出，隨著歐、美、澳洲進入傳統旺季，全球塞港造成船期延誤、缺櫃、缺艙情況愈加嚴重，近期萊茵河支流水患，更讓歐洲塞港雪上加霜，全球供應鏈吃緊，持續推升運價，航運業肯定受惠。

【2】四民營券商買超180億 護盤 內資大團結

八大官股券商19日再加碼55億元，晶圓雙雄及金控雙雄等10檔個股成政策護盤指標。惟資深證券人士指出，除官股政策護盤外，更有內資大舉逢低承接，單日元大、富邦、國泰、元富等四券商買超180億元，背後各代表三大壽險大戶買盤，內資大團結，共同對抗外資賣超424億元，台股才能小跌106點。

【3】「鋼鐵人」重返榮耀 10檔不鏽鋼股亮漲停

「鋼鐵人」重返榮耀！倫敦金屬交易所（LME）期鎳觸及五個月高點，鉻鐵礦全球市占率四成的南非又發生暴動，不鏽鋼報價易漲難跌。台股不鏽鋼族群19日「吸金」，新鋼、運錩「出關」前夕迫不及待漲停慶賀，整體鋼鐵族群高達16檔亮燈漲停，其中有10檔是不鏽鋼族群。

【4】搭免疫橋接 國產疫苗有望進軍國際

高端COVID-19疫苗與AZ的PK賽，19日高分取得衛福部緊急使用授權（EUA）後，由於國際藥物法規主管機關聯盟（ICMRA）日前表態接受免疫橋接（Immuno-bridging），也讓高端有機會趕搭順風車，前進國際賽局！高端總經理陳燦堅表示，將同步與有興趣的國家展開協商，部分國家有機會認可台灣EUA、部分可能要補做一些臨床試驗。

【5】史無前例 亞馬遜封殺大陸賣家

短短4年間，大陸賣家在亞馬遜電商平台上壯大為一股主要力量，也成為跨境電商新契機。但眼下卻面臨危機。從5月開始，在深圳這個跨境電商腹地的多家企業，由於在亞馬遜出現刷單甚至外導流量、吸收買家個資等問題，已遭遇到亞馬遜祭出不同程度的封店重罰。