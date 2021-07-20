1名女大生日前網購1本100元的二手書，拆開包裹後發現裡頭除了書籍外，竟還有1張100元紙鈔，原本還差點以為是造型書籤；賣書店家在紙條中表示因書本有受潮痕跡，但還能夠看，因此仍將書寄出，並退還100元費用，女大生則大力稱讚店家佛心，許多網友也說店家須自行吸收手續費，真的是超好的店家。

1名女網友在Dcard上發文表示，她日前在網購平台買了1本100元的二手書，沒想到包裹送達時，裏頭除了書本外，竟還有1張紙條與1張100元紙鈔，讓她相當訝異；而紙條內容則提到因為廠商在整理書籍、準備出貨時發現書本有受潮情形，但閱讀不受影響，原本欲取消交易，但最後還是將書寄出，並隨書退款100元。

1名女大生日前網購1本100元的二手書，拆開包裹後發現裡頭除了書籍外，竟還有1張100元紙鈔，原本還差點以為是造型書籤。（翻攝自Dcard）

該女網友看完直條後大讚「第1次在蝦皮遇到良心賣家，讚嘆老闆」，她說其實二手書多少都會有痕跡，她也能體諒，原本看到紙鈔還以為是造型書籤，沒想到賣家會因為受潮原因退款，她認為買東西付錢是應該的，「這退款是小小的意外之財，我會把這100元捐出去。」

許多網友則留言，「太佛了吧，含運100，所以書本實際只收40；退你100，不含手續費賣家至少倒貼60」、「好店該公開讓大家知道，現在書本很難賣」、「簡單來說，賣家這是免運送你看耶，希望他一生健康平安，真的很有良心」、「求店家，因為這麼好的賣家該用錢錢支持」。