吳奇隆和劉詩詩是演藝圈著名神仙眷侶，結婚6年依舊幸福恩愛，前年更迎來兒子「步步」出生，可謂家庭、事業兩得意，近來他鮮少拍戲，多以綜藝節目為主，近日他在節目中也提到減少拍戲的原因，好友更爆料他和劉詩詩的相處之道。

日前吳奇隆參與的陸綜《追星星的人》收官，並找來大陸知名體操員邢傲偉當嘉賓，而兩人是共同經歷過生死的摯友，感情相當深厚，因此他也爆料吳奇隆和劉詩詩私下真實互動。

好友爆料吳奇隆眼裡只有劉詩詩。(圖／翻攝自微博)

邢傲偉透露吳奇隆眼裡根本只有嫂子(劉詩詩)，非常關心她，現在雖然多了孩子，但估計也是排在媽媽後面。吳奇隆自從兒子出生後，就把重心放在家庭鮮少拍戲，他也被問到原因，他坦言之所以選擇錄製綜藝，減少拍戲，只是為了有更多的時間陪伴兒子步步。

他表示孩子正處於成長期，他無法離開幾個月工作，所以只能接短期工作，這樣才能時刻關心到兒子的成長。其實，吳奇隆之前也在這個節目中，罕見分享當爸日常，表示會接送兒子上下學，但生活上許多時間也因此受限制，「要出去又跑不遠」，不過當奶爸的吳奇隆仍樂在其中，十足暖心好爸爸。

吳奇隆是圈內出名寵妻魔人，時常可以看到小倆口恩愛牽手畫面，他更把影視公司的大半股份轉給劉詩詩，而從劉詩詩懷孕、生產到坐月子，吳奇隆也都陪在老婆身邊。