台灣代表團搭機赴日本東奧，卻爆出官員搭商務艙卻讓選手搭經濟艙爭議，總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌都在臉書表示歉意，並強調相關單位正檢討改進。對此，前綠委林濁水大喊怪，認為安排梅花座是防疫官建議的，為什麼正副總統閣揆爭著道歉，不把防疫官的策略告訴大家？難道階級意識比什麼都重要。此話一出，遭不認同網友痛批，根本搞錯重點。

林濁水今（20日）在臉書發文表示，安排選手坐經濟艙是排梅花座是「是防疫官建議的，賽前會議也都說過。」「要不然一個確診全部都要隔離，坐商務艙無法如此安排。」林問，難道擠一起的商務艙還是比梅花座的經濟艙舒服？何況還有更重要的安全第一選手健康一定要照顧的問題。

林濁水並提出質疑，為什麼商務艙和經濟艙象徵的階級識別比什麼都重要？難道要多包四、五台飛機，讓選手在商務艙梅花座，經濟艙零零落落空空盪盪才正確？為什麼正副總統閣揆爭著道歉，不把防疫官的策略告訴大家？林濁水大嘆，「怪！怪！怪！」

不過，林的觀點，有些網友並不認同，在其po文底下留言表示，「你畫錯重點了啦！這裡的重點是為什麼選手坐經濟艙而官員可以坐商務艙」、「防疫官去坐最危險的商務艙，我也TMD搞不清楚邏輯是什麼」、「感謝官員犧牲自己的生命安全，冒著染疫的風險，勉強擠在商務艙，真的太偉大了」、「關鍵在事前的溝通」。