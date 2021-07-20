台中市工策會總幹事黃于珊強調，配合市長盧秀燕「青秀台中」政策推出「2021台中創育嘉年華」，展現新世代年輕人的創意思維及創業理念。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

國立中興大學校長薛富盛勉勵青年學子，興大結合中部地區八所指標性學校，希望建立平台，讓年輕學子在求學過程，能勇敢透過在校所學的知識，轉化為具產業價值的成果。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

由台中市政府指導、台中市工商發展投資策進會主辦「2021台中創育嘉年華」線上創業成果交流暨頒獎活動。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市工策會推出「2021台中創育嘉年華」，由26組優秀學生創業團隊代表參與，團隊展現創業理念與成果。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中尚青！由台中市政府指導、台中市工商發展投資策進會主辦的「2021台中創育嘉年華」線上創業成果交流暨頒獎活動，19日採線上方式舉行，吸引很多關注創新創業的族群參加，活動邀請企業領袖與獲獎的學生創業團隊進行創業交流與經驗分享，並線上頒獎予競賽中獲青睞的團隊，學生們創意獲評審肯定，展現新世代年輕人的創意思維及創業理念。

台中市工策會總幹事黃于珊指出，配合市長盧秀燕「青秀台中」政策推出「2021台中創育嘉年華」，由東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學及中興大學等8校推薦26組優秀學生創業團隊代表參與。

團隊用影片展現創業理念與成果，經20名業界先進與學界專家評選，開放網路人氣票選，總累計2萬2132人次投票支持，每一項目選出金獎、銀獎、銅獎，看見台中豐沛的創新創業動能，獲獎團隊年輕充滿無限可能，鼓勵未來更上層樓參與市府青創夢想家及SBIR等計畫。

負責活動執行的國立中興大學校長薛富盛，特別錄製影片勉勵所有青年學子，他指出，年輕的時候是最有創意、最能夠無限發想的階段，興大結合中部地區八所指標性學校，就是希望建立一個平台，讓年輕學子在求學過程中，能勇敢地透過在校所學的知識，轉化為具產業價值的成果。

薛富盛也特別感謝各個學校，積極投入帶領學生進行創業發想的老師們，用心引導學生將創意落實。

活動當日請前3M Taiwan吳東陽董事長以「創業精神Entrepreneurship」為題分享，吳東陽表示，他因女兒近視找不到不眩光的檯燈，於是開發58度博視燈，運用資源解決痛點，商品化銷售國際。

「看到機會，採取行動解決！」並進行開發經營，是最好創業家精神展現，成真社會企業(成真咖啡)王國雄董事長以「新創事業攻略」為題，進行創業主題短講，濃縮精華的實戰經驗與觀點分享，提到人才及數據的重要性，讓參與的同學都十分有收穫。

線上活動特別安排評審團代表進行評選專業解析，包括前台灣人壽保險公司凌氤寶董事長、安永聯合會計師事務所崔麗英業務副總、永詮機器工業股份有限公司林建佑總經理及台灣櫻花股份有限公司連鎖總部林志鴻本部長，四位評審皆具豐沛產業經驗，一致表示今年看到許多有意思的創業主題，對於年輕學子的創意發想給予高度肯定。

評審團稱讚年輕人的創業熱情與成果，鼓勵 大專院校學子勇敢創業逐夢，這些在各行各業表現傑出的專業代表強調，對於能有機會回饋、扶持青年創業，覺得深具意義，未來也期待有更多與年輕人交流的機會。