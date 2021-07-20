【LIVE直播】又有第三颱？暴雨恐連下7天 氣象局最新說明｜2021.07.20

雙颱烟花、查帕卡分在台灣東、西兩側，加上季風低壓、西南風等，讓台灣附近的大氣環境詭譎多變，現在又可能長出第3顆颱風、今年第8號尼伯特。颱風論壇指出，若3颱同一時間在西北太平洋發展，將牽一髮動全身，各個颱風都有影響其他颱風的能力，「走向會變得撲朔迷離」。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北半球的熱帶地區，夏天盛行西南季風，當這股風往東北方吹，遇到副熱帶高壓南側的偏東風，當被迫轉向時，就會產生逆時針的環流系統，稱之為「季風槽」。

季風槽本身就是個大低壓，在這系統內若海溫較暖、風切又小，自然利於颱風生成，而且一次長出好幾個，烟花出發後，後面的低壓也醞釀中；若發展為颱風，就是尼伯特。

颱風論壇指出，颱風之間的相互牽引，可能使颱風路徑產生特殊變化，因此在預報上，除了觀察導引氣流，也要留意颱風之間的關係。

目前看來，烟花雖持續向西行，萬一尼伯特生成，有可能影響烟花路徑；兩者若距離太近，甚至會發生「藤原效應」。另外，烟花與查帕卡也不排除有類似的關係，前提是查帕卡還存活。