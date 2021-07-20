美東時間19日，越南允諾不會刻意讓越南盾貶值以利出口。同時，越南央行也與美國財政部達成協議，避免日後用越南盾貶值方式來增加競爭力，未來在貨幣與匯率政策也將更加透明化。

以上是美國財長葉倫與越南央行，於美東時間19日線上會議後所產生的結論。日前，美國就以越南操縱貨幣，使得與美國之間的貿易順差不斷擴大，對越南施加長達數月壓力。

美國前總統川普在其任內結束前幾周，宣布越南是匯率操縱國。同時，川普也威脅越南進口美國的產品，將開徵懲罰性關稅。

從2018年中美貿易戰開打後，許多廠商從中國大陸撤退移往越南，而藉由轉單效應，越南從中也獲取不少利益。2020年疫情大爆發期間，越南對美國的貿易順差大增25%並達697億美元。事實上，越南也出口很多產品至美國，例如家具、電子產品、電腦與服裝等。

在這份聯合聲明中，越南將避免操縱匯率好讓收支平衡，或者趁機獲取不公平競爭優勢。越南央行表示，其貨幣政策架構的重點，為促進總體經濟穩定性與控制通膨。

越南央行補充，會再提升匯率靈活性，故越南盾日後將隨著國家發展與經濟基本面而波動。同時，越南貨幣政策與匯率架構將更透明化。

在葉倫上任後，已於4月把越南從川普在2020年12月所公布的匯率操縱國名單上拿掉。