由於Delta變異病毒株引起疫情升溫，舊金山灣區各地方政府紛紛宣布，不管有沒有接種疫苗，建議民眾在室內戴口罩。

包括納帕（Napa）、蒙特瑞（Monterey）、聖克魯斯（Santa Cruz）和聖貝尼托（San Benito）衛生官員今天公布聯合聲明表示，因染疫人數增加，且由高傳染率的Delta變種病毒主導這波疫情，基於「高度謹慎」指示居民在室內的公共空間戴口罩。

一體適用的室內戴口罩建議令，能夠讓商家和企業確保尚未接種疫苗的民眾戴上口罩，防堵變異病毒株帶來的疫情威脅。

北加州其他郡政府也呼籲民眾重新戴上口罩，包括阿拉美達（Alameda）、康特拉哥斯達（Contra Costa）、馬林（Marin）、舊金山（San Francisco）、聖馬提歐（San Mateo）、聖克拉拉（Santa Clara）和索諾馬（Sonoma）郡於16日做出類似的宣布。

目前索拉諾（Solano）是舊金山灣區唯一沒有建議民眾重新戴上口罩的地方政府，索拉諾距離舊金山東北方一個多小時車程，當地是舊金山灣區疫苗接種率最低的郡。

洛杉磯也對全城居民要求在室內公共空間必須戴口罩，新的口罩令從17日晚間生效。

根據加州政府截至18日統計，完整接種兩劑疫苗的加州人約占51%。

6月15日加州對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，不再限制商家的人流、社交距離，並對口罩令鬆綁等，僅要求未接種疫苗者在室內戴口罩。不過多數商家與單位多以榮譽制度執行口罩規定，並沒有嚴格檢查民眾的疫苗接種資料。（編輯：陳惠珍）1100720