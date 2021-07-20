中央流行疫情指揮中心昨宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造，引發爭議，國民黨主席江啟臣、立院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、考紀會主委葉慶元等人，上午11點將赴北檢，針對高端通過EUA按鈴申告失職官員。

高端疫苗昨天成為全球第一支未進行第三期臨床試驗就以「免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，但由於專家審查會議採取閉門且內容完全未揭露，讓學者與在野黨質疑是黑箱作業，整個過程按照政府的劇本演出。

國民黨立院黨團昨公布一份食藥署流出的文件，根據資料指出，國產疫苗完全按照蔡英文總統所指示劇本，在高端未完成2期期中報告，以及未提出EUA申請之下，早在6月4日開始生產9萬劑疫苗，蔡英文總統和陳時中部長完全按照劇本演出。

國民黨團書記長鄭麗文表示，這份食藥署的內部開會報告在6月16日製作，隔天內部會議提出，內容顯示食藥署在給予高端緊急授權(EUA)的過程中，完全沒有科學依據為本，全部都是走過場、打假球，最後導致參與審查的中研院院士陳培哲無法認同，而退出審查委員會。

鄭麗文表示，從5月28日食藥署召開國產疫苗療效評估專家會議，到8月底國產疫苗出產期程都已經規畫完畢，其中包括了在6月25日食藥署要召開EUA是否核准的專家會議，在此之前，早在6月4日食藥署就已經完成第1批高端9萬劑疫苗檢驗，這等於是高端在還沒有進入EUA前，食藥署就已經讓高端進行疫苗商業製造，在報告中劃掉此欄的用意，代表這批疫苗檢驗未通過。

鄭麗文指出，6月4日已經生產的9萬劑高端疫苗，而預定在25日EUA專家會議根本就是打假球、過場而已，甚至已經決定在8月底生產200萬劑疫苗。這完全符合蔡英文總統與陳時中部長在國安會議後，對外宣布將在7月底施打國產疫苗。

鄭麗文表示在這份期程報告中，早就擬定日期分批完成批次疫苗檢驗，而預計在7月9日，高端將會完成2L和50L安定性試驗比較，之後就開放讓國人施打。事實上，在陳時中部長召開記者會的當天，高端都還沒有完成2期期中報告，遑論提出EUA申請，國民黨團強烈質疑食藥署，為什麼還未召開專家會議、高端期中報告都還沒做出，卻已經排定7月31日和8月31日要提供200萬劑高端疫苗供國人施打？

鄭麗文質疑，報告顯示，6月4、18、25日之前，食藥署早就完成3批高端疫苗檢驗，不合率高達82％，生產的54萬劑中，只有8.8萬劑合格。但食藥署依然按照期程，讓高端在6月11日檢送2期臨床數據、6月15日檢送2期臨床試驗報告和EUA申請。

鄭麗文表示，高端疫苗不合格率超過8成，蔡英文總統不可能不知道，否則她不會改口說7月底施打只是期望；其次，不合格的疫苗要在1個月內通過，根本就是天方夜譚，在發生高端疫苗多批次檢驗不合格的狀況之下，國產疫苗要在7月底或8月底施打已無可能，後續如何善後？責任誰負？國民黨團要求陳時中部長和食藥署在1天之內，回覆高端疫苗研發處理過程，向國人交代清楚。