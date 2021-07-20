高雄市19日晚間暴雨造成市區多處積水，39歲高姓女子行經鳳山區三民路郵局前疑似直接被電暈，送醫搶救後裝葉克膜續命。20日一早高市府協調台電等相關單位一同現勘，竟測得路燈桿電壓175伏特，疑似就是害高女電擊的元兇。

高女疑似遭電暈的現場，除了路燈桿之外，一旁還有三座電箱，黃色箱體為警局監視器系統控制塔，綠色箱體為台電變電箱。19日晚間案發後，工務局表示路燈桿附近有台電變電箱及附掛其他纜線，路燈桿設置漏電斷路器也正常使用，詳細原因不明待查。

20日一早台電人員到現場，先以低壓檢電筆量測台電變電箱箱體，結果無警示聲表示無電。另量測養工處轄管路燈桿，結果有警示聲，表示有電。進一步再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特，表示有電。請養工處將路燈責任分界點開關切開後，量測結果為0伏持，表示無電。

工務局養工處路燈科表示，目前已關閉該路燈的電源總開關，避免意外再發生。

據了解，工務局現勘後，稍後也將前往醫院，慰問陳女家屬，並提供相關協助。